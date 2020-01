Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitert

Borken (ots)

In der Nacht zum Sonntag scheiterten Einbrecher beim Versuch, in ein Geschäft in der Johanniterstraße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, so dass zwar Sachschaden entstand, der oder die Täter aber nicht in die Geschäftsräume eindringen konnten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell