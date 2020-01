Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - 81-Jähriger bei Unfall verletzt

Ahaus-Wessum (ots)

Am Freitag wollte ein 35 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus gegen 13.00 Uhr die Hamalandstraße aus Richtung Averesch kommend in Richtung Raiffeisenstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 81 Jahre alten Pedelecfahrer aus Ahaus, der den Radweg der Hamalandstraße in Richtung Alstätte befahren und grundsätzlich Vorfahrt hatte. Der Rettungsdienst brachte den 81-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

