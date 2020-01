Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Ahaus-Wüllen (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einer 48-jährigen Fahrradfahrerin aus Ahaus und einem 46 Jahre alten Fahrradfahrer aus Ahaus erlitt der 46-Jährige so schwere Verletzungen, dass er im Krankenhaus stationär aufgenommen wurde. Die Frau war am Freitag gegen 15.00 Uhr vom Radweg an der Aa-Umflut auf den Radweg der Vredener Straße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden 46-Jährigen.

