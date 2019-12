Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Unbekannte stehlen Wohnmobil

Duisburg (ots)

Der 45-jährige Buchholzer traute seinen Augen nicht, als er am Mittwochmorgen (18. Dezember, 6:20 Uhr) zum Abstellplatz seines Carthago-Wohnmobils auf der Lüderitzallee, Ecke Daressalamstraße kam: Offensichtlich war sein grau-metallicfarbenes Reisemobil über Nacht gestohlen worden - stattdessen parkte dort ein unbekannter Pkw. Die alarmierte Polizei ermittelte, dass der Besitzer des unbekannten Pkw seinen Wagen dort gegen 5:30 Uhr abgestellt hatte - zu diesem Zeitpunkt war das Wohnmobil bereits verschwunden. Der 45-jährige Geschädigte hatte den Wagen tags zuvor gegen 13 Uhr dort abgestellt. Das Kriminalkommissariat 36 sucht nun Zeugen, die am Dienstagnachmittag, abends oder nachts verdächtige Personen an diesem Wohnmobil (Kennzeichen: DU-MG 21) beobachtet haben. Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 0203-2800 melden.

