Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Bäckerei

Ratzeburg (ots)

10. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 08/09.01.2020 Bad Oldesloe In der Nacht vom 08.01.2020, 21:00 Uhr auf den 09.01.2020, 05:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Bäckerei Junge in der Lily-Braun- Straße in Bad Oldesloe.

Bislang unbekannte Täter warfen einen Gullydeckel gegen ein Element einer Glasfassade und drangen so in den Verkaufsraum ein. Von dort gelangten sie in das angrenzende Lager und das Büro. Danach verließen die Täter das Gebäude auf demselben Weg, den sie hereinkamen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Stehlgut steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro,

Zeugen gesucht. Wer Hinweise zu dem Täter oder einem möglicherweise zugehörigen Fahrzeug geben kann, möge sich bitte bei der Polizei Bad Oldesloe unter Tel.: 04531/501-0.

