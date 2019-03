Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brand in Reihenhaus

Soest (ots)

Am Sonntag, um 14:07 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Drostengasse gerufen. Hier war im ersten Obergeschoss eines Reihenhauses ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte diesen schnell löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 50000,- EUR geschätzt. Die Brandursache ist wahrscheinlich ein technischer Defekt an einer Lampe. (lü)

