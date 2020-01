Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bei Zweiradhändler eingebrochen

Gronau (ots)

Das Schaufenster eines Geschäftes eingeschlagen und daraus ein Fahrrad gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Gronau. Betroffen war ein Zweiradhandel an der Neustraße, wo sich die Tat gegen 02.15 Uhr ereignet hatte - etwa um diese Zeit hatte lautes Klirren eine Zeugin geweckt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

