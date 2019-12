Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Körperverletzung - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Unfallflucht

Schotten - In der Nacht zu Sonntag (15.12.) fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand des Einmündungsbereichs "Am Bürgerhaus / Eichelsächser Straße" geparkten grauen VW Touran. Dabei kam es zu Beschädigungen an der vorderen Stoßstange und dem rechten Kotflügel.

Der Unfallverursacher flüchtete vermutlich mit einem blauen Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung - Zeugen gesucht

Lauterbach - Am Donnerstag (19.12.), gegen 16.30 Uhr, wurde eine Frau auf offener Straße vor dem Herkules-Einkaufsmarkt in der Straße "Am Wörth" von einer männlichen Person massiv belästigt und körperlich bedrängt. Die Frau wurde dabei vom Täter festgehalten und zur Herausgabe von 5 Euro aufgefordert. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen. Nur durch das vorbildliche Eingreifen von Passanten ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete. Der Täter ist mittlerweile bei der Polizei bekannt. Es werden aber noch die beiden männlichen Passanten gesucht, die der Frau zu Hilfe geeilt sind und sie noch auf ihrem weiteren Nachhauseweg begleitet haben. Es soll sich um zwei Männer mittleren Alters gehandelt haben. Die Beiden und andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 zu melden.

