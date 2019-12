POL-OH: Wildunfall - Fußgänger von Pkw erfasst

Polizeipräsidium Osthessen

Wildunfall

Bad Hersfeld - Am Donnerstagmittag (19.12.), gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Straße "Am Wilhelmshof" von einer Schule kommend in Richtung "Am Windrad". Plötzlich querten mehrere Rehe von rechts kommend die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Fußgänger von Pkw erfasst

Ludwigsau - Am Donnerstagabend (19.12.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra die Hersfelder Straße in Friedlos aus Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. An der Kreuzung zum Bahnübergang übersah er eine vermutlich für ihn Rot zeigende Fußgängerampel und erfasste einen 16-jährigen Fußgänger aus Haunetal, der die Straße in Richtung Bahnbushaltestelle überqueren wollte. Der Junge wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

