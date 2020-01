Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Tasche mit Geld und Papieren entwendet

Rhede (ots)

Die Handtasche einer Frau haben Unbekannte am Freitag in Rhede gestohlen. Die 52-Jährige hielt sich zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße Molkereihof auf. Sie hatte die Tasche mit Papieren und Bargeld abgelegt, als sie Waren in einen Einkaufswagen packte. Diesen Moment muss der Unbekannte genutzt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

