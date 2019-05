Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 10.05.2019/11.47 Uhr: Ostfildern-Ruit (ES): Vorfahrt missachtet (Straßenname geändert)

Reutlingen (ots)

Beim nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Der Verkehrsunfall war an der Kreuzung Hedelfinger Straße und Weiler Weg. Wir bitten dies zu entschuldigen. Nachstehend die berichtigte Version:

Ostfildern-Ruit (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Kreuzung Hedelfinger Straße und Weiler Weg ereignet hat. Eine 59-Jährige war gegen 6.50 Uhr mit ihrem Smart Fortwo auf dem Weiler Weg unterwegs. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr sie in die Hedelfinger Straße ein. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Mazda, der auf der vorfahrtsberechtigten Hedelfinger Straße unterwegs war, hatte keinerlei Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Mazda-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

