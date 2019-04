Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Pkw-Fahrer übersieht beim Rückwärtsfahrern Radfahrer - leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Montag, gegen 14.30 Uhr, parkte ein 46-jähriger Kempener mit seinem Auto aus einer Parkbucht auf der Röntgenstraße in Kempen rückwärts aus. Dabei achtete er nicht auf einen 75-jährigen Kempener, der mit seinem Pedelec auf der Straße fuhr. Es kam zu einer leichten Kollision, in deren Folge der 75-Jährige stürzte und dabei leicht verletzt wurde. /wg (505)

