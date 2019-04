Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Nächtliche Einbrecher beschädigen Bewegungsmelder

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht zu Montag auf der Hauptstraße in Niederkrüchten-Elmpt. Zwischen 02.00 und 02.30 Uhr versuchten zwei unbekannte Einbrecher offenbar, ein elektronisches Zahlenschloss der Haustür zu manipulieren. Weiter zerstörten die Einbrecher zwei Bewegungsmelder an der Hauswand. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht ins Haus, es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf die Tatverdächtigen bitte an die Kriminalpolizei über die Nummer 02162/377-0. Dazu rät die Kriminalprävention: "Smart Home"- Installationen werden immer beliebter. Grundsätzlich gilt aber: Mechanik vor Elektronik. Gute Tür- und Fenstersicherungen verhindern, dass Einbrecher ins Haus oder in die Wohnung kommen. Elektronik überwacht und schreckt ab. Die ideale Kombination liegt in einem mechanisch gut abgesicherten Haus und einer Einbruchmeldeanlage. Die technischen Berater der Kriminalprävention informieren über die verschiedensten Sicherungsmöglichkeiten regelmäßig in den Gruppenberatungen. Die nächste findet statt am 08. Mai um 18.00 Uhr in Dülken, Mühlenberg 7. Anmeldung und Info über die 02162/377-1700. Weitere Informationen auch unter https://viersen.polizei.nrw /wg (503)

Kreispolizeibehörde Viersen



