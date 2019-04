Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Boerholz: Wohnungseinbrecher scheitern an Kellertür

Brüggen-Boerholz (ots)

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Zeit zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Montag, 18.15 Uhr in Boerholz. Unbekannte hatten versucht, die Kellertür aufzuhebeln. Dies gelang den Einbrechern nicht. Mögliche Hinweise auf verdächtige Personen bitte an die Kripo unter der 02162/377-0. /wg (504)

