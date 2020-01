Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gleich zweimal Vorhängeschlösser aufgehebelt

Borken (ots)

Das Vorhängeschloss eines Staubsaugerautomaten aufgehebelt und so den Münzbehälter gewaltsam geöffnet haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag an einer Tankstelle an der Ahauser Straße in Borken. Die Täter erbeuteten Bargeld. Bei einem weiteren Automaten scheiterten die Einbrecher. In der Nacht zu Montag stiegen Einbrecher zudem in einen Gartenschuppen ein - auch hier hebelten sie das Vorhängeschloss auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

