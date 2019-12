Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr -Zeugen gesucht -

Dausenau (ots)

Am Montag, den 09.12.2019, kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der B 260 zwischen Bad Ems und Dausenau, kurz vor der Ortschaft Dausenau. Ein 24-jähriger Mann verschaffte sich zunächst unberechtigt Zugang zu einem an der B 260 gelegenem Grundstück, entwendete dort aus einem Garten eine ca. 50 cm große Keramikvase und warf diese auf die angrenzende Bundesstraße. Ein Pkw-Fahrer erkannte die Vase auf der Fahrbahn zu spät, fuhr drüber und beschädigte sich dadurch den Pkw. Von dem geschädigten Pkw-Fahrer wurde mitgeteilt, dass evtl. noch weitere Pkw über die Vase gefahren sein könnten und sich ebenfalls die Fahrzeuge beschädigt haben könnten. Gegen den polizeibekannten Beschuldigten wird nun wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Ems unter 02603 9700 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell