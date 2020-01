Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht vom Schulhof

Borken (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hinterließ ein Autofahrer auf dem Schulhof der Grundschule an der Kapellenstraße in Borken. Der Unbekannte fuhr gegen ein Treppengeländer und eine Betonmauer. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Unfallzeit wird eingegrenzt zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Samstag, 12.40 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

