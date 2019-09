Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Dreiste Betrugsmasche

Kreis Höxter (ots)

Mit einer neuen Betrugsmasche ist es einem unbekannten Täter gelungen Mitarbeiter einer Bank im Kreis Höxter so zu täuschen, dass diese eine Überweisung vorgenommen haben. Der bislang unbekannte Täter rief bei dem Bankhaus an, gab sich als Kunde aus und konnte den Mitarbeitern der Bank die zur Identifizierung notwendigen Daten nennen. Per Email gab er dann eine Überweisung über mehrere tausend Euro in Auftrag, welche auch ausgeführt wurde. Ziel der Überweisung war eine Bank in den Niederlanden. Später wollte der Mann noch eine zweite Überweisung tätigen. Hier fiel den Mitarbeitern der Bank dann auf, dass die Emailadresse von der vom Kunden hinterlegten Adresse abwich. Aus diesem Grund erfolgte keine weitere Überweisung und die Mitarbeiter der Bank nahmen Kontakt zum Kontoinhaber auf. Hier stellte sich dann heraus, dass die Überweisung nicht vom Kontoinhaber veranlasst wurde. Weiter gab der Kontoinhaber an, dass er ungefähr zu der Zeit, als die erste Überweisung veranlasst wurde, einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Telekom erhalten hätte. Dieser hätte angegeben, dass Reparaturarbeiten am Telefonnetz durchgeführt werden müssten und bat darum, das Telefon abzustellen. Somit war der Mann zu dieser Zeit telefonisch nicht erreichbar und hätte bei evtl. Rückfragen der Bank nicht zur Verfügung gestanden. /he

