POL-NOM: Wieder regulärer Dienstbetreib auf den Polizeistationen in der Polizeiinspektion Northeim

Northeim (ots)

Montag, 30. März 2020

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag, den 19.03.2020 wurden die Polizeistationen in Nörten-Hardenberg, Katlenburg, Moringen und Hardegsen vorübergehend geschlossen. Ein Polizeibeamter war seinerzeit positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Um einer unkontrollierten Verbreitung des ansteckenden Virus vorzubeugen, wurden seine unmittelbaren Mitarbeiter in häusliche Quarantäne bzw. ins Homeoffice geschickt. (siehe Pressemitteilung vom 22.03.2020, 11.09 Uhr)

Bereits seit einer Woche ist die Polizeistation in Nörten-Hardenberg wieder geöffnet. Am vergangenen Donnerstag (26.03.2020) folgte die Dienstelle in Katlenburg. Zum ersten April werden auch die Polizeistationen in Hardegsen, Moringen und Bodenfelde den regulären Dienstbetrieb wiederaufnehmen. Der Ein-Mann-Posten in Bodenfelde war parallel zur Schließung der dortigen Gemeindeverwaltung unbesetzt geblieben. POK Mathias Becker versah seinen Dienst in dieser Zeit beim Polizeikommissariat Uslar.

Um zusätzlichen Ansteckungsgefahren vorzubeugen, wurden alle Dienststellen der Polizeiinspektion Northeim vor kurzem mit transportablen Schutzwänden aus Acryl ausgestattet. Diese gewähren im direkten Gespräch einen effektiven Schutz vor der Übertragung von Viren.

Bildunterschrift: Polizeidirektor Michael Weiner und Polizeioberkommissar Ralf Bertram begutachten die neu aufgestellte Schutzwand aus Acryl im Büro der Katlenburger Dienststelle.

