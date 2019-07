Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handy vergessen + geklaut/ Schülerrad gestohlen

Menden (ots)

Eine 55-jährige Mendenerin holte am Mittwoch am Geldautomaten der Sparkassenfiliale in Lendringsen Geld ab. Sie legte dazu gegen 14.10 Uhr ihr schwarzes Huawei P Smart 2019 im schwarzen ledernen Klappetui auf den Automaten. Als sie gegen 14.30 Uhr feststellte, dass sie ihr Handy am Automaten hatten liegen lassen, sah sie nach und stellte fest, dass das Gerät weg war.

Am Donnerstag gegen 9 Uhr stellte ein zehnjähriger Schüler sein Rad in den Fahrradständer auf dem Schulhof an der Robert-Leusmann-Straße ab und schloss dieses ab. Ale er gegen 12.30 Uhr zurück kam, stellte er fest, dass sein schwarzes BMX Rad Libertad XL 20 gloss geklaut worden war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

