Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Linkenheim-Hochstetten - PKW missachtet Rotlicht und verletzt zwei Fußgänger schwer

Karlsruhe (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 59-jährige PKW-Fahrerin auf der Karlsruher Straße in östlicher Richtung. Auf Höhe der Bachstraße übersah die PKW-Fahrerin das Rotlicht und erfasste einen 25-jährigen Mann, sowie ein 5-jähriges Kind, welche gemeinsam die Straße an der dortigen Fußgängerampel überquerten. Hierbei wurde der 25-jährige Mann lebensgefährlich verletzt und das Kind schwer verletzt. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in eine Karlsruher Klinik gebracht. Neben 3 Streifenbesatzungen waren 1 Rettungshubschrauber mit Notarzt, 2 Krankenwägen und eine Notfallhilfe im Einsatz. Die unter Schock stehende PKW-Fahrerin wurde durch eine Notfallseelsorgerin vor Ort betreut.

