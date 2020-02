Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Seriendieb durchsucht unverschlossene Autos

Waldbronn-Busenbach (ots)

In bislang neun bekanntgewordenen Fällen hat sich ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch an meist unverschlossen abgestellten Autos in Waldbronn-Busenbach zu schaffen gemacht. Das Innere wie auch das Handschuhfach wurden durchwühlt. Außer einem geringen Bargeldbetrag fielen dem Unbekannten auch Tankgutscheine in die Hände. Ein entwendetes Laptop wurde später in einem Vorgarten gefunden.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Albtal unter 07243 67779 zu melden.

