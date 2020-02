Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalles am Dienstag gegen 20:00 Uhr auf der Landesstraße 566, zwischen Rheinstetten-Mörsch und Ettlingen Silberstreifen. Ein 61-jähriger Toyota-Fahrer suchte einen von der Landesstraße abzweigenden Feldweg, deshalb befuhr er die Straße mit einer Geschwindigkeit von nur 50-60 km/h. Die hinter ihm fahrende, 45-jährige Fahrerin eines BMW wollte den Toyota-Fahrer aufgrund seiner niedrigen Geschwindigkeit überholen. Während des Überholvorganges bog der vor ihr fahrende 61-Jährige jedoch links in den Feldweg ab, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, beide Beteiligte wurden in der Folge glücklicher Weise nur leicht verletzt.

