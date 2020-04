Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall auf dem Nordring- Zusammenstoß mit Mülltransporter

Bünde (ots)

(sls) Am Dienstagmorgen (7.4.) kam es auf dem Nordring in Bünde zu einem Unfall. Gegen 09.45 Uhr befand sich auf dem Nordring ein 56-jähriger aus Hiddenhausen mit seinem Mülltransporter und entleerte den Inhalt einer Mülltonne kurz vor der Einmündung Zum Brunnen. Der Transporter befand sich dafür am rechten Fahrbahnrand. Nach Entleerung der Tonnen fuhr er vom rechten Fahrbahnrand an, um weitere Tonnen zu leeren. Zum selben Zeitpunkt beabsichtigte der Fahrer eines Mercedes aus Bünde am Mülltransporter vorbeizufahren, um anschließend davor wieder einzuscheren. Dabei kam es dann zur Kollision zwischen dem Mülltransporter und dem Mercedes im Bereich der Einmündung. Der Mercedes des Bünder-Fahrers und der Mülltransporter wurden dabei jeweils beschädigt. Die Schadenshöhe wird mit ca. 3.000 Euro geschätzt.

