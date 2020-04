Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Graffiti-Sprayer unterwegs- Mehrere Sachbeschädigungen

Bünde (ots)

(sls) Die Direktion Kriminalität ermittelt zurzeit in zwei Fällen der Sachbeschädigung durch Graffiti in Bünde. Am letzten Wochenende (4.4.) besprühten unbekannte Täter eine Abstellhütte für Spielzeuge eines Kindergartens an der Ellersiekstraße. Die Hütte befindet sich auf dem Spielplatz des Kindergartens und ist von der Straßenseite erreichbar. Aufgesprüht wurden kleine silberfarbene Symbole wie Linien und Dreiecke. Bei dem zweiten Tatort handelt es sich um eine Tankstelle an der Wasserbreite. Hier wurde eine rückwärtige Außenwand angegangen. Der Täter sprühte "FESP" an die Wand. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung vom Gelände. In beiden Fällen ist die Polizei Herford auf der Suche nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen oder auch möglichen Sprayern machen. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford (Tel. 05221-8880) in Verbindung. Die Polizei warnt noch einmal in diesem Zusammenhang - Graffiti sind keine Kavaliersdelikte sondern Straftaten, die entsprechend geahndet werden. Oft entstehen bei der Beseitigung erhebliche Kosten, so dass auf die Täter neben den strafrechtlichen auch erhebliche zivilrechtliche Konsequenzen kommen können.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell