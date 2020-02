Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen/Oldbg. - Verkehrsunfallflucht, neue Ermittlungserkenntnisse

Wie bereits berichtet kam es am Montag, 10. Februar 2020, um 13.45 Uhr an der Einmündung B68 und Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein silberner Pkw überschlug und die 49-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer war damals bereits als möglicher Unfallbeteiligter vor Ort. Wie die weiteren Ermittlungen nun ergeben haben, könnte ein dritter, bislang unbekannter Pkw ebenfalls an der Verursachung des Unfalles beteiligt gewesen sein. Dieser soll von der untergeordneten Bunner Straße nach links auf die B68 aufgefahren sein und so der 49-Jährigen die Vorfahrt genommen haben. In der Folge kam es zu dem genannten Unfall. Der unbekannte Pkw-Fahrer soll sich dann von der Unfallstelle entfernte haben, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel. 05434-3955) entgegen.

Essen/Oldbg. - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz, Pkw mit massiven Mängeln

Am Montag, 24. Februar 2020, wurde um 07.55 Uhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen/Oldbg. auf der Straße Im Holte kontrolliert. Der Pkw fiel im Verkehr wegen diverser Beschädigungen auf. Bei den Überprüfungen stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr, sodass die Kennzeichen entstempelt wurde. Darüber hinaus war der Wagen nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Neben einer gerissenen Frontscheibe wiesen drei Reigen nahezu kein Profil mehr auf. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und die Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren bekannt gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell