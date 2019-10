Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - #polsiwi

Kreuztal (OT Kredenbach) (ots)

Am Donnerstag, 10.10.2019, gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Toyota die Marburger Straße in Kredenbach in Richtung Hilchenbach. Unmittelbar dahinter fuhr eine 80-jährige Frau mit einem Mercedes. Verkehrsbedingt musste die 33-Jährige in Höhe der Einmündung Auwiese anhalten. Dies bemerkte die 80-Jährige zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurde so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren. Die Feuerwehr wurde vor Ort eingesetzt, um auslaufende Flüssigkeiten zu binden. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall leicht, die 33-Jährige schwer.

