POL-GT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - eine Schweverletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf der Carl-Miele Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag (22.08., 17.35 Uhr) ein Verkehrsunfall.

Eine 74-jährige Gütersloherin befuhr die Carl-Miele Straße in Richtung Annenstraße. In Höhe einer Linkskurve, welche sich im Bereich des Miele Haupteingangs befindet, kam die Dame mit ihrem Renault nach rechts von der Straße ab und touchierte dabei eine Fahrradfahrerin. Die 68-jährige Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren.

Während der Unfallaufnahme war in der Atemluft der 74-jährigen Autofahrerin Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ihr wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Das Auto und das Fahrrad waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich um die Unfallstelle abgesperrt.

