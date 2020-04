Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an zwei Fahrzeugen- Kennzeichen entwendet

Herford (ots)

(sls) Im Verlauf des Mittwochnachmittags (8.4.) kam es in Herford zum Diebstahl von Pkw-Kennzeichen. In einem kurzen Zeitraum von 16.00 - 16.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Tierparkes an der Stadtholzstraße das hintere Kennzeichen HF-DL 1608 von einem weißen Jeep entwendet. Die Geschädigte hatte sich nur kurz vom Fahrzeug entfernt, bevor sie den Diebstahl feststellte. Zu einer weiteren Entwendung kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes Am Deichkamp. Dort wurde von einem schwarzen Fiat ebenfalls das hintere Kennzeichen HF-DF13 mitgenommen. Dieses befand sich in einer Halterung und wurde herausgebrochen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder möglichen Verbleib der Kennzeichen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell