Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf der Löhner Straße- Motorradfahrer verunglückt tödlich

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Lübbecke mit einer Suzuki die Löhner Straße. Er beabsichtigte diese in Richtung B 239 zu folgen. In Höhe der Einmündung Burgweg kam der 27-Jährige aus bisher unbekannten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit dem VW Passat einer 47-jährigen Fahrzeugführerin aus Lübbecke zusammen. Diese war zuvor von der B 239 nach links auf die Löhner Straße in Richtung Bünder Straße eingebogen. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Löhner Straße und B239 für ca. vier Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an und werden durch das Verkehrskommissariat geführt.

