Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend befuhr ein 38-jähriger PKW-Fahrer die Breslauer Straße in Fahrtrichtung Danziger Straße. Beim Abbiegen streifte der 38-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 38-Jährige alkoholisiert war. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 Promille. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde dessen Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell