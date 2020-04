Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verkehrsunfall mit verletztem PKW-Fahrer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:40 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Landesstraße 528 / Lützelstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 39-jähriger PKW-Fahrer eine Prellung im Gesicht zuzog. Demzufolge fuhr ein 65-jähriger Fahrzeugführer die Lützelstraße in Richtung der Einmündung zur Landesstraße 528 und beabsichtigte nach links in Richtung Ortsteil Böhl abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Ortsteil Böhl kommenden, bevorrechtigten PKW des 39-Jährigen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

