Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall unter Radfahrern (49/0804)

Speyer (ots)

08.04.2020, 16:59 Uhr

Am Mittwoch gegen 17 Uhr kam es auf dem Radweg entlang der K2 in Höhe der Unterführung der BAB 61 zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 55-Jährige aus Waldsee bog von Speyer kommend nach links in Richtung Binsfeld ab, ohne hierbei ihren Abbiegevorgang vorher angekündigt zu haben. Sie unterschätzte beim Abbiegen offensichtlich die Geschwindigkeit einer ihr auf dem Radweg entgegenkommenden 54jährigen Frau aus Mannheim, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Radfahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen zur medizinischen Behandlung in ein Speyerer Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell