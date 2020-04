Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf Tankstellengelände (14/0804)

Speyer (ots)

08.04.2020, 10:33 Uhr

Ein 45-Jähriger aus Edingen-Neckarhausen touchierte am Mittwochmorgen auf einem Tankstellengelände in der Industriestraße mit seinem Lkw beim Anfahren einen Fiat, den er offensichtlich übersehen hatte. Hierdurch entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 5500EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten beim Unfallverursacher Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutprobe bei dem 45-Jährigen entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden von der Polizei einbehalten und an einen Berechtigten ausgehändigte.

