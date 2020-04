Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Vollbrand eines Pkw, Zeugen gesucht!

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 07.04.20 auf den 08.04.20 wurde gegen 03:45 Uhr ein brennender Pkw im Bereich Ormsheimer Hof gemeldet. Durch die sofort entsandte Streifenwagenbesetzung konnte vor Ort einen völlig in Brand stehenden Jaguar "Range Rover Evoque" festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, jedoch brannte der Pkw vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein daneben abgestellter Anhänger ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich in etwa auf 40.000 EUR. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Die Polizei sucht dringend Zeugen des Vorfalles.

