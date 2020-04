Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Montagmittag gegen 13:20 Uhr meldete sich ein 28-jähriger Autofahrer bei der Polizeiinspektion Schifferstadt und meldete, dass er gerade einen Unfall in der Dudenhofener Straße verursacht habe, indem er über mehrere Kunststoffpoller gefahren sei. Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass der 28-jährige alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Der Mann musste die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der 28-jährige gestand den Beamten gegenüber, dass er bereits in der Nacht zuvor einen Unfall unter Alkoholeinfluss im Bereich Badenheim verursacht habe. Diesen habe er nicht der Polizei gemeldet. Zu allem Überfluss besaß er auch keine Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

