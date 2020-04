Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 528 zwischen Böhl-Iggelheim und Meckenheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Zusammen mit einem zweiten Motorradfahrer fuhr er hinter einem Traktor in Richtung Meckenheim. Gerade als er den Traktor überholen wollte, bog dieser ohne zu blinken nach links auf einen Feldweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab, stürzte und brach sich ein Bein. Der Rettungsdienst hat ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Totalschaden. Der Traktor blieb augenscheinlich unbeschädigt. Außer dem zweiten Motorradfahrer gab es noch eine Autofahrerin, die den Unfall beobachtete.

