Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leicht verletzter Person

Frankenthal (ots)

Am 02.02.2020 gegen 01:40 Uhr befährt ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Audi die Ausfahrt der B9 in Richtung Frankenthal-Mörsch, verliert dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt gegen ein Verkehrsschild. Dabei wird ein 21-jähriger Insasse des Fahrzeugs leicht am Bein verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Bei der Unfallaufnahme wird beim Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,20 Promille. Der Mann wird auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wird beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Graf, PK'in

Telefon: 06233 - 313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell