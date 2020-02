Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Hypovereinsbank (08-0847)

Speyer - Maximilianstraße (ots)

Ebenfalls in der Nacht vom 31.01.2020 - 01.02.2020 kam es in der Maximilianstraße in Speyer zu einer Sachbeschädigung an einer Glasscheibe der Hypovereinsbank, indem die äußere Scheibe der Doppelverglasung eingeschlagen wurde.

Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, sollen diese sich telefonisch unter 06232/137-101 oder per Email unter pispeyer@polizei.rlp.de bei der PI Speyer melden.

