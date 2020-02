Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstähle durch falsche Handwerker 31.01.2020, zwischen 14:30 Uhr und 15.45 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag kam es in Speyer-Süd zu zwei Vorfällen, in denen an der Haustür älterer Bürger geklingelt und sich als Dachdecker ausgegeben wurde. Die angeblichen Handwerker behaupteten gegenüber den Hausbesitzern, dass deren Dach beschädigt sei und man es kostengünstig reparieren könne. Auf diese Weise wurde sich Zutritt in die Anwesen verschafft und während einer der Männer den Anwohner ablenkte konnte sich der andere frei im Haus bewegen. Kurz darauf wurden die Häuser wieder unter einem Vorwand verlassen. Mit dieser Methode gelang es in einem der Fälle Schmuck mit einem Wert von schätzungsweise 3000 Euro zu entwenden. Der genaue Schaden in dem anderen Fall ist derzeit noch unklar. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Dunkel gekleidet, südländisches Aussehen, zwischen 35 und 50 Jahren alt, kurze dunkle Haare, zwischen 170 cm und 180 cm groß. Einer der beiden hatte eine eher kräftige Statur, der andere war schlank. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche und möchte ihnen deshalb einige Hinweise und Tipps nennen: - Seien sie immer skeptisch, wenn Handwerker unangekündigt vor Ihrer Haustür stehen - Seriöse Handwerker kommen nicht unangekündigt zu Ihnen - Lassen Sie sich nicht von angeblichen Sonderangeboten überrumpeln oder unter Druck setzen - Unterschreiben Sie keine Verträge an der Haustür - Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer oder Innung über seriöse Betriebe - Zahlen Sie nicht im Voraus - Lassen Sie die Handwerker auf keinen Fall sofort mit den Arbeiten beginnen - Holen Sie sich bei größeren notwendigen Arbeiten immer mehrere Angebote ein Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

