Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Benderstraße wurde am 01.02.2020 gegen 01:00 Uhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht wo ein weiterer, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und gegen ihn kann eine Geldbuße bis zu 3.000 Euro verhängt werden.

