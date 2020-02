Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Heuchelheim bei Frankenthal (Pfalz) (ots)

Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 31.01.2020, 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Eckbachring in Heuchelheim auf. Die Wohnräume wurden durchsucht, glücklicherweise jedoch nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Leider muss in der "dunklen Jahreszeit" mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. - Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de oder über die Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ an die Polizei übermittelt werden.

