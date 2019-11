Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartenlaube aufgebrochen

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Eine Gartenlaube in den Kleingärten am Sülbecksweg war in der Nacht zum Dienstag, 19.11.2019, Ziel eines Einbrechers. Neben der Laube wurde ein Abstell- und Vorratsraum auf bislang unbekannte Weise aufgebrochen. Nach Angaben des 70 Jahre alten Geschädigten wurde ein Motorsäge, Marke Stihl und eine Heckenschere von Metabo entwendet. Der Schaden wird auf insgesamt rund 700,- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

