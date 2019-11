Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Haushaltsdiscounter

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Donnerstag, 21.11.2019, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, drangen bisher unbekannnte Täter gewaltsam in einen Discounter für Haushaltswaren in Uslar, Lange Straße, ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten geringe Mengen an Tabakwaren. Der bei dem Einbruch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 170 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Telefonnummer 05571/926000.

