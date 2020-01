Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200124 - 0081 Frankfurt-Nordend: Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 24. Januar 2020, gegen 01:20 Uhr, überfiel ein bislang unbekannter Täter eine 33-jährige Frau und entriss ihr die Handtasche.

Der unbekannte Mann hatte sich der Frau in Höhe der Leibnizstraße 13 von hinten angenähert, sie umklammert und ihr den Mund zugehalten. Sie biss ihm daraufhin in die Hand. Unvermittelt riss der Täter ihr die Handtasche aus der rechten Hand und flüchtete unerkannt in Richtung Berger Straße.

In der Handtasche befanden sich ein Schlüsselbund und eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten der Geschädigten.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 175 bis 185 cm groß, osteuropäisches Aussehen, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover und dunkelblauer Hose.

Zeugen, welche Angaben zur Tat machen können und / oder eine verdächtige Person gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51499 in Verbindung zu setzen oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

