Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Am Rheinufer mit Drogen angetroffen (24/0704)

Speyer (ots)

07.04.2020, 08:45 Uhr

Im Rahmen einer Fußstreife am Rheinufer konnte die Polizei am Dienstagmorgen einen in der Nähe der Strandbar auf einer Parkbank sitzenden 20jährigen Mann antreffen, der gerade dabei war, sich einen Joint zu drehen. Die Durchsuchung des Mannes aus Böhl-Iggelheim führte zudem zum Auffinden einer geringen Menge Marihuna. Die Betäubungsmittel wurden polizeilich sichergestellt. Den Heranwachsenden erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

