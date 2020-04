Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal -Diebstahl eines Fahrrades

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Ein unbekannter Täter entwendet im Zeitraum vom 08.04.2020, 09:00 Uhr bis 08.04.2020, 13:20 Uhr das in einem Fahrradständer verschlossen abgestellte Pedelec der Marke Fischer des Geschädigten. Das Fahrrad war im Nordring, vor dem Anwesen Nr. 60a in Frankenthal, abgestellt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Nemeczek, POK

Telefon: 06233-313-3203

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell