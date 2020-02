Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Freitagabend um 22:35 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer aus Ludwigsau die Meisebacher Straße aus Richtung Dippelstraße kommend in Richtung Kreisverkehr Lappenlied. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Bad Hersfeld befuhr die Straße Am Frauenberg und wollte nach links in Richtung Meisebacher Straße abbiegen. Dabei sah sie den von links kommenden Autofahrer und es kam unmittelbar hinter dem Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der Frau drehte sich und kam dann zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR. Sie konnten ihre Fahrt dennoch selbständig fortsetzen.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Samstagmorgen kurz nach 00:00 Uhr wollte eine 52-jährige Autofahrerin aus Meinhard auf dem Parkplatz der Firrma AMAZON in der Amazonstraße vorwärts aus ihrer Parklücke herausfahren. Dabei übersah sie einen von links kommenden 36-jährigen Autofahrer aus Bad Hersfeld und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12500,- EUR an beiden Pkw. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden in Eigenregie abgeschleppt.

Niederaula / Haunetal - Wildunfall Am Samstagmorgen um 04.35 Uhr befuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Haunetal die Landesstraße von Niederaula-Solms kommend in Richtung Haunetal -Wetzlos, wo er einem Reh, welches die Fahrbahn überquerte, nicht mehr ausweichen konnte. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1500,- EUR Das Tier lief weiter in Richtung Feldgemarkung.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK'in Triebstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell