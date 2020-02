Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld vom 14.02.2020 Sachbeschädigung an Smart-Parking LED-Anzeige

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, 01.02.2020, gegen 23.45 Uhr, rissen bislang unbekannte Täter das Versorgungskabel einer Smart-Parking LED-Anzeige aus dem Anzeigenmodul. Die Anlage ist in dem Bereich Parkgasseneinfahrt 2, Parkfläche Marktplatz, 36251 Bad Hersfeld angebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3600 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 / 932 - 0 entgegen

gefertigt: Feldbinder, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld

eingestellt: Wingenfeld, PHK - PvD, E31

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell