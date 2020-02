Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geparkter Pkw beschädigt

Fulda (ots)

Geparkter Pkw beschädigt

Hünfeld - Bereits am Samstagabend (11.01.) kam es zwischen 20 Uhr und 04.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Hünfeld. Auf einem Parkplatz in der Friedlandstraße oberhalb der Rhönkampfbahn wurde ein grauer Ford Focus an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeuges rückwärts gegen den geparkten Ford. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652 / 96580.

Leimbach, POK´in

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell